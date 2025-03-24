Майами. Пегула победила Калинскую и встретится с Костюк в четвертом круге

На турнире WTA 1000 в США определилась соперница Марты Костюк



Майами, США • 18-30 марта • хард • $8,963,700

Действующая чемпионка: Даниэль Коллинс (США)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Третий круг

Джессика Пегула (США, 4) – Анна Калинская (-, 32) 6:7(3), 6:2, 7:6(3)

Американская теннисистка выиграла третий из трех матчей против Калинской и пятый сезон подряд вышла в 1/8 финала Miami Open.

Ранее пять и более раз подряд в четвертый круг турнира в Майами выходили только четыре американки: Крис Эверт, Линдсей Дэвенпорт, Винус Уильямс и Серена Уильямс.

Пегула попробует четвертый год подряд сыграть в четвертьфинал домашнего турнира, если обыграет Марту Костюк. Джессика трижды играла против украинки и одержала две победы, но в их предыдущем матче в прошлом сезоне в Сан-Диего выиграла Костюк.

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Фото: Getty Images.

btu.org.ua