Пекин. Анисимова в трех сетах обыграла Мухову на пути в четвертьфинал

Аманда Анисимова продолжает выступление на турнире WTA 1000 в Китае



Пекин, Китай • 24 сентября – 5 октября • хард • $8,963,700

Действующая чемпионка: Коко Гауфф (США)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Четвертый круг

Аманда Анисимова (США, 3) – Каролина Мухова (Чехия, 13) 1:6, 6:2, 6:4

Американка пятый раз в карьере вышла в четвертьфинал на турнирах WTA 1000 и стала шестой теннисисткой, рожденной после 2000 года, с таким достижением. Ранее пять или больше финалов на соревнованиях этой серии сыграли Бьянка Андрееску, Ига Швёнтек, Коко Гауфф, Чжэн Циньвэнь и Мирра Андреева.

Ранее сегодня свой матч четвертого круга в Пекине выиграла Коко Гауфф, и таким образом впервые в истории соревнований в столице Китая (с 2004 года) до четвертьфинала дошли две представительницы США.

Следующая соперница Аманды Анисимовой определится в матче Жасмин Паолини (Италия, 6) – Мари Боузкова (Чехия).

