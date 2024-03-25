Майами. Махач за 3,5 часа победил Маррея, О’Коннелл стал следующим соперником Синнера

Итоги пятого игрового дня на «Мастерсе» в Майами

Майами, США • 20-31 марта • хард • $10,404,205

Действующий чемпион: Даниил Медведев (-)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Третий круг

Каспер Рууд (Норвегия, 7) — Алехандро Давидович Фокина (Испания, 27) 6:3, 6:4

Николас Ярри (Чили, 22) — Тьягу Зайбот Вилд (Бразилия, Q) 6:7(1), 7:5, 6:3

Доминик Кепфер (Германия) — Уго Умбер (Франция, 14) 3:6, 6:4, 6:3

Даниил Медведев (-, 3) — Кэмерон Норри (Великобритания, 30) 7:5, 6:1

Томаш Махач (Чехия) — Энди Маррей (Великобритания) 5:7, 7:5, 7:6(5)

Кристофер О’Коннелл (Австралия) — Мартин Дамм (США, WC) 7:6(5), 7:6(5)

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Томаш Махач второй раз сыграл против Энди Маррея и второй раз его обыграл (ранее теннисисты сыграли в этом сезоне в Марселе). Чешский теннисист не сумел подать на матч при счете 5:4 в решающем сете, а на тай-брейке выиграл четыре розыгрыша подряд со счета 3-5. Поединок продолжался 3,5 часа игрового времени. Махач впервые прошел в 1/8 финала на «Мастерсе» и дальше сыграет против Маттео Арнальди, которого разгромил в прошлом году в квалификации турнира в Дубае.

Кристофер О’Конелл впервые сыграет в 1/8 финала на «Мастерсе», после победы над дебютантом турниров АТР Мартином Даммом. В четвертом круге австралиец сыграет против третьей ракетки мира Янника Синнера, которого победил в их единственном очном поединке на турнире в Атланте в 2021 году.

Пары соперников в четвертом круге (нижняя половина сетки):

Каспер Рууд (Норвегия, 7) — Николас Ярри (Чили, 22)

Доминик Кепфер (Германия) — Даниил Медведев (-, 3)

Томаш Махач (Чехия) — Маттео Арнальди (Италия)

Кристофер О’Коннелл (Австралия) — Янник Синнер (Италия, 2)

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