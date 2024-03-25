Назаренко-младший — о матче против японцев: Настроены показать свой лучший футбол

Это будет первая игра в истории олимпийской сборной Украины
Фото — СК Днепр-1
Полузащитник олимпийской сборной Украины и Полесье Александр Назаренко считает, что украинцы настроены показать свой лучший футбол, но отмечает сильные стороны Японии U-23.
В преддверии контрольного матча сын известного в прошлом игрока национальной сборной Украины и Днепра Сергея Назаренко дал комментарий пресс-службе УАФ.
«Сборная Японии U-23 – очень сильная команда. Мы видели много матчей при ее участии. Команда очень организована, быстра и хорошо подготовлена тактически. Но мы тоже настроены показать свой лучший футбол. Хотим подарить положительные эмоции болельщикам Украины», — заявил Назаренко- младший.
25 марта олимпийская сборная Украины в рамках подготовки к футбольному турниру летних Игр-2024 проведет спарринг против команды Японии U-23. Это будет первая игра в истории олимпийской сборной.
Матч Япония U-23 — Украина U-23 состоится на Kitakyushu Stadium и начнется в 19:15 по местному времени (в 12:15 по киевскому).
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Ранее свои комментарии об игре против японцев предоставили для УАФ футболисты сборной Кирилл Фесюн и Алексей Сыч.
Отметим, Украина на групповом этапе Олимпийского турнира по футболу в Париже сыграет с Аргентиной, Марокко и одним из представителей Азии, который станет известен 3 мая.
Состав олимпийской сборной Украины
Напомним, гол полузащитника Днепр-1 Олега Очеретько помог Украине U-21 победить Марокко U-23 в контрольной игре.
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