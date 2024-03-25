Назаренко-младший — о матче против японцев: Настроены показать свой лучший футбол

Это будет первая игра в истории олимпийской сборной Украины

Фото — СК Днепр-1

Полузащитник олимпийской сборной Украины и Полесье Александр Назаренко считает, что украинцы настроены показать свой лучший футбол, но отмечает сильные стороны Японии U-23.

В преддверии контрольного матча сын известного в прошлом игрока национальной сборной Украины и Днепра Сергея Назаренко дал комментарий пресс-службе УАФ.

«Сборная Японии U-23 – очень сильная команда. Мы видели много матчей при ее участии. Команда очень организована, быстра и хорошо подготовлена ​​тактически. Но мы тоже настроены показать свой лучший футбол. Хотим подарить положительные эмоции болельщикам Украины», — заявил Назаренко- младший.

25 марта олимпийская сборная Украины в рамках подготовки к футбольному турниру летних Игр-2024 проведет спарринг против команды Японии U-23. Это будет первая игра в истории олимпийской сборной.

Матч Япония U-23 — Украина U-23 состоится на Kitakyushu Stadium и начнется в 19:15 по местному времени (в 12:15 по киевскому).

Трансляция

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Ранее свои комментарии об игре против японцев предоставили для УАФ футболисты сборной Кирилл Фесюн и Алексей Сыч.

Отметим, Украина на групповом этапе Олимпийского турнира по футболу в Париже сыграет с Аргентиной, Марокко и одним из представителей Азии, который станет известен 3 мая.

Состав олимпийской сборной Украины

Вратари: Кирилл Фесюн (Колос Ковалевка), Георгий Ермаков (Александрия).

Защитники: Антон Боль (Заря Луганск), Мариан Фарина (Металлист 1925 Харьков), Роман Дидык (Движение Львов), Максим Дячук (Динамо Киев), Александр Мартынюк (Александрия), Егор Маценко (Шленск, Польша).

Полузащитники: Эльдар Кулиев (Зира, Азербайджан), Иван Желизко (Лехия, Польша), Артем Кулаковский, Кирилл Сигеев, Денис Шостак, Артем Шулянский (все — «Александрия»), Александр Назаренко (Полесье Житомир), Алексей Сыч, Олег Федор (оба — Движение Львов), Алексей Кащук (Шахтер Донецк).

Нападающий: Николай Кухаревич (Суонси, Уэльс).

Напомним, гол полузащитника Днепр-1 Олега Очеретько помог Украине U-21 победить Марокко U-23 в контрольной игре.

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