В Aston Martin не комментируют слухи о переходе Цуноды

В Aston Martin отказались комментировать, но не опровергли слухи о переходе Юки Цуноды после окончания сезона на роль резервного пилота команды, сообщив лишь, что состав на 2026-й будет официально объявлен «в своё время».

Велика вероятность, что после окончания сезона Цунода покинет Red Bull Racing, но у него есть опыт и поддержка Honda, а в следующем году Aston Martin эксклюзивно получит силовые установки этого производителя, так что слухи не лишены основания. Тем более, что сегодняшний резервный пилот Фелипе Другович готов расстаться с Aston Martin перед новым сезоном Формулы E, который стартует на его родине в Бразилии 6 декабря.

