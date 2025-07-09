Алькарас, Синнер, Джокович и еще три топ-теннисиста будут бороться за победу во втором розыгрыше выставочного турнира в Саудовской Аравии

Элитный выставочный турнир с рекордным призовым фондом пройдет с 15 по 18 октября в Саудовской Аравии с участием шести лучших теннисистов мира.



Глава Управления по вопросам развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх в сети X объявил даты проведения и состав участников Six Kings Slam 2025. Турнир пройдет с 15 по 18 октября с участием топ-6 игроков ATP. В этом году бороться за главный трофей будут Янник Синнер, Карлос Алькарас, Новак Джокович, Александер Зверев, Джек Дрэйпер и Тейлор Фритц. Последние трое станут дебютантами этого турнира.

В прошлом году победителем дебютного Six Kings Slam стал Янник Синнер, который в трех сетах одолел Карлоса Алькараса. Интересно, что это была единственная победа Синнера над Алькарасом в шести последних встречах. Все пять официальных матчей выиграл Карлос. Впрочем, этот поединок не входит в официальную статистику, ведь турнир имел выставочный статус.

Напомним, что в 2024 году Six Kings Slam дебютировал в теннисном календаре как эксклюзивный выставочный турнир с рекордными призовыми: победитель получил 6 млн долларов США, что превышает даже выигрыши на турнирах Grand Slam. Также каждый участник получил по 1,5 млн долларов США.

Особым моментом прошлогоднего турнира стала церемония награждения Рафаэля Надаля. Легендарный испанец получил эксклюзивную золотую ракетку, стоимость которой, по оценкам, превышает цену чемпионского трофея многих официальных турниров ATP.

В этом году организаторы еще не объявили размер призового фонда, однако учитывая масштабы прошлогоднего турнира можно ожидать, что он снова будет на уровне или даже превысит предыдущий рекорд.



btu.org.ua