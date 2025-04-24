“Эта победа, возможно, была не самой красивой, но это всё-таки победа”. Гаэль Монфис установил возрастной рекорд на “Мастерсе” в Мадриде

Французский теннисист Гаэль Монфис прокомментировал свою победу над “квалифаером” Борной Гойо из Хорватии в первом круге “Мастерса” в Мадриде



38-летний Гаэль Монфис затратил на победу в поединке против 353-й ракетки мира 1 час и 42 минуты игрового времени, став самым возрастным теннисистом, выигравшим матч в основной сетке “Мастерса” в Мадриде.

«В начале матча Гойо подал только одну вторую подачу, – рассказал Монфис после встречи. – Его процент первой подачи был около 94, он играл великолепно. Я решил переждать этот “шторм” и изменить тактику. Начал больше использовать кик-подачу, постарался играть иначе, не слишком форсировать события. В конце я просто бежал за каждым мячом. Эта победа, возможно, была не самой красивой, но это всё-таки победа».

Во втором круге Монфис сыграет против действующего чемпиона соревнований в Мадриде, восьмой ракетки мира Андрея Рублева.



btu.org.ua