Он вернулся. Обладатель Кубка Стэнли сыграл матч НХЛ впервые за 1 032 дня

Getty Images/Global Images Ukraine. Габриэль Ландеског

В третьем матче серии плей-офф НХЛ Колорадо Эвеланш уступил дома Даллас Старз в овертайме со счетом 1:2. Счет в противостоянии стал 2–1 в пользу Далласа.

32-летний шведский нападающий Колорадо Эвеланш Габриэль Ландеског сыграл свой первый матч в НХЛ после травмы. Прошло 1 032 дня (с 26 июня 2022 года) с тех пор, как швед играл последний раз в матче НХЛ.

Это уже второй подобный случай в истории Колорадо Эвеланш. В 2011 году другой легендарный шведский игрок Петер Форсберг пропустил 1 018 дней.

Игроки, которые не играли 1000+ дней:

Джим Пеплински – 2 000, Калгари Флеймз

Марио Лемье – 1 341, Питтсбург Пингвинз

Уве Крапп – 1 036, Детройт Ред Уингз

Габриэль Ландескуг – 1 032, Колорадо Эвеланш

Петер Форсберг – 1 018, Колорадо Эвеланш

Габриэль Ландеског – обладатель Кубка Стэнли 2022 года в составе Колорадо Эвеланш.

sport.ua