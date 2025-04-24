Он вернулся. Обладатель Кубка Стэнли сыграл матч НХЛ впервые за 1 032 дня

В третьем матче серии плей-офф НХЛ Колорадо Эвеланш уступил дома Даллас Старз в овертайме со счетом 1:2. Счет в противостоянии стал 2–1 в пользу Далласа.
32-летний шведский нападающий Колорадо Эвеланш Габриэль Ландеског сыграл свой первый матч в НХЛ после травмы. Прошло 1 032 дня (с 26 июня 2022 года) с тех пор, как швед играл последний раз в матче НХЛ.
Это уже второй подобный случай в истории Колорадо Эвеланш. В 2011 году другой легендарный шведский игрок Петер Форсберг пропустил 1 018 дней.
Игроки, которые не играли 1000+ дней:
Габриэль Ландеског – обладатель Кубка Стэнли 2022 года в составе Колорадо Эвеланш.