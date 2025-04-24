Connect with us
Хоккей

Он вернулся. Обладатель Кубка Стэнли сыграл матч НХЛ впервые за 1 032 дня

Он вернулся. Обладатель Кубка Стэнли сыграл матч НХЛ впервые за 1 032 дня

Getty Images/Global Images Ukraine. Габриэль Ландеског

В третьем матче серии плей-офф НХЛ Колорадо Эвеланш уступил дома Даллас Старз в овертайме со счетом 1:2. Счет в противостоянии стал 2–1 в пользу Далласа.

32-летний шведский нападающий Колорадо Эвеланш Габриэль Ландеског сыграл свой первый матч в НХЛ после травмы. Прошло 1 032 дня (с 26 июня 2022 года) с тех пор, как швед играл последний раз в матче НХЛ.

Это уже второй подобный случай в истории Колорадо Эвеланш. В 2011 году другой легендарный шведский игрок Петер Форсберг пропустил 1 018 дней.

Игроки, которые не играли 1000+ дней:

  • Джим Пеплински – 2 000, Калгари Флеймз
  • Марио Лемье – 1 341, Питтсбург Пингвинз
  • Уве Крапп – 1 036, Детройт Ред Уингз
  • Габриэль Ландескуг – 1 032, Колорадо Эвеланш
  • Петер Форсберг – 1 018, Колорадо Эвеланш

    • Габриэль Ландеског – обладатель Кубка Стэнли 2022 года в составе Колорадо Эвеланш.

    sport.ua

    Related Topics
    Comments
    More in Хоккей
    aquapolis