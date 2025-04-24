Защитник Интера высказался после поражения от Милана

Горький вечер для "Интера", который уступил "Милану" (0:3) в ответном матче Кубка Италии и выбыл из турнира. После игры защитник "нерадзурри" Стефан де Врей поделился своими эмоциями, вспомнив момент, который мог вернуть "Интер" в игру.

"У меня был момент, я хорошо пробил, но Меньян сделал невероятный сейв. Это был момент, который мог изменить ход игры, но не получилось. Мы искали свой гол, но не смогли его забить, и, к сожалению, все сложилось вот так.

В течение сезона мы постоянно играли много матчей, но это не имеет значения. Сегодня мы хорошо провели первый тайм, создали немало моментов, но нам не удалось реализовать их, а соперник забил с первой же возможности. Это больно, но нужно оставаться позитивными.

Даже если это поражение тяжелое, надо его отпустить и работать над достижением других наших целей. Мы играем много, но именно этого мы и хотим. До этого матча, на конец апреля, мы оставались в игре на всех фронтах. Сегодняшнее поражение очень болезненно, потому что это была возможность выиграть трофей, но мы должны смотреть вперед – впереди еще много важных матчей этого сезона", – сказал де Врей.