Обладатель трех титулов отказался выходить на ринг с Усиком

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Чемпион мира в полутяжелом весе по версиям WBC, WBO и IBF Дмитрий Бивол (24–1, 12 КО) отказался выходить на ринг против Александра Усика.

Украинец владеет титулами WBC, WBO и WBA в супертяжелом дивизионе. Бивола спросили о планах подняться в хевивейт для поединка с украинским боксером, но он ответил, что этого боя не будет.

«Бой с Усиком? Я не буду подниматься в супертяжелый вес, потому что между нами слишком большая разница. У меня нет в планах встречаться на ринге с Александром», – сообщил боксер.

Бивол до недавнего времени был абсолютным чемпионом мира, но потерял один из титулов. Причина – отказ драться с американским претендентом Дэвидом Бенавидесом.

Усик в последнем поединке одолел британца Тайсона Фьюри единогласным решением судей. В следующем бою украинец планирует выйти на ринг против Даниеля Дюбуа, который является чемпионом мира по версии IBF.

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sport.ua