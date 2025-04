Брансон признан лучшим игроком в клатче сезона-2024/2025 в НБА

Никс с Джейленом имели результат в клатчах 17-11

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) начала подводить итоги индивидуальных номинаций сезона 2024/25.

Лучшим игроком в клатче признан Джейлен Брансон из Нью-Йорк Никс. В ходе голосования, он обошел Энтони Эдвардса (Миннесота) и Николу Йокича (Денвер).

В ходе первенства, Никс с Брансоном имели показатель 17-11 в клатч-матчах. В среднем, лидер Нью-Йорка за 66 игр (включая два матча плей-офф) за 35,6 минут на площадке набирал 26,5 очков, 2,8 подбора, 7,3 передач и 0,9 перехватов.

Победителей всех индивидуальных номинаций будут объявлять в ходе плей-офф. Действующим чемпионом НБА является Бостон Селтикс.

