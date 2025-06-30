Как Топурия стал чемпионом UFC за один раунд

29 июня 2025 года в Лас-Вегасе, США, состоялся турнир UFC 317, главным событием которого стал бой за титул чемпиона в легком весе между 28-летним Ильей Топурией и 35-летним бразильцем Чарльзом Оливейрой. Илья Топурия стал новым чемпионом UFC, победив Оливейру нокаутом уже в первом раунде, что было невероятным достижением в его карьере. Материал подготовила редакция euro.com.ua со ссылкой на komentator.net.

Начало боя: Оливейра пытается навязать свой темп

С самого начала поединка Оливейра попытался оказать давление на Топурию, несколько раз попав лоу-киками по передней ноге и пытаясь перевести бой в партер. Однако ему не удалось реализовать эти попытки. В какой-то момент Топурия оказался сверху в партере, а Оливейра получил разрезание, что лишило его преимущества. Несмотря на это, Оливейра не терял уверенности, пытаясь навязать свой стиль игры.

Поворотный момент: Топурия решает перейти в стойку

Илья Топурия быстро осознал, что бороться с Оливейрой в партере ему не выгодно, и перевел бой в стойку. Это решение стало ключевым для победы. Оливейра, несмотря на свою превосходную технику борьбы, не смог справиться с агрессивными атаками Топурии. В итоге Топурия начал доминировать, находя бреши в защите бразильца и нанося точные удары.

Нокаут за один раунд: Топурия завершает бой с победой

После нескольких атак Топурия оказался на шаг впереди своего оппонента и отправил Оливейру в нокдаун после мощного бокового удара. Через секунду он добил бразильца, который не смог оправиться после сильного удара. Илья Топурия продемонстрировал свою готовность к бою и стал новым чемпионом UFC, выиграв в первом же раунде, как и обещал.

Оливейра: опыт и преимущества не помогли

Чарльз Оливейра, несмотря на свой опыт и рекордные достижения, не смог использовать свои физические данные и борьбу, чтобы одержать победу. Бразилец имел более длинные конечности и опыт в легком весе, что обычно даёт ему преимущество, но против Топурии этого оказалось недостаточно. Илья, в свою очередь, показал, что не только хорош в ударной технике, но и способен адаптироваться к любому стилю.

Топурия: новый чемпион UFC с огромным потенциалом

После этой победы Топурия продолжает набирать популярность в UFC и зарекомендовал себя как универсальный боец. Его способность побеждать в разных аспектах боя — от ударов до борьбы — делает его очень опасным соперником. В этом поединке он доказал, что способен быть не только отличным бойцом в стойке, но и уверенным в партере, что открывает ему огромные перспективы для будущих боев.

Следующие шаги: кто станет следующим соперником Топурии?

После победы Топурии возник вопрос о его следующем сопернике. Уже после боя Педди Пимблетт появился в клетке и заявил о своем желании сразиться с Ильей. Однако в легком весе есть и другие потенциальные претенденты, такие как Арман Царукян, который, по всей видимости, также хочет получить шанс на титульный бой. В любом случае, следующие поединки Ильи Топурии обещают быть яркими и зрелищными.

Напоминаем, мы также писали о том, как проходило взвешивание перед боем Топурии.