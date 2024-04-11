ВИДЕО. Давай построим ринг LEGO. Паркер креативно вызвал на реванш Джошуа

Getty Images/Global Images Ukraine. Джозеф Паркер

Временный чемпион WBO в супертяжелом весе Джозеф Паркер (35-3, 23 КО) креативно вызвал на бой бывшего двукратного чемпиона мира в хевивейте Энтони Джошуа (28-3, 25 KO).

Джозеф снова опубликовал забавный ролик, как и в случае с вызовом на реванш Диллиана Уайта. На этот раз ролик был снят под трек Ed Sheeran – Lego House.

«Давай построим ринг LEGO для боя Паркер – Джошуа 2, Энтони», – написал Паркер.

Паркер и Джошуа дрались в 2018 году, Джозеф проиграл единогласным решением судей (110-118, 109-119, 110-118)

sport.ua