НХЛ введет обязательную защиту для шеи с 2026 года

С сезона 2026/27 в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) введут обязательное ношение защитного снаряжения для шеи, чтобы предотвратить травмы, вызванные резкими ударами острого лезвия конька. Это нововведение касается только новичков Лиги, которые будут обязаны использовать такую защиту на протяжении всей своей карьеры. Про это сообщает редакция euro.com.ua со ссылкой на источник.

Новые правила для дебютантов

Новое требование распространяется исключительно на тех игроков, которые дебютируют в НХЛ после сезона 2026/27. Таким образом, новички будут обязаны носить защиту для шеи, а игроки, которые уже провели хотя бы один матч до начала этого сезона, смогут не использовать данный элемент экипировки.

Причины нововведения: трагическая смерть Адама Джонсона

Это решение было принято после трагической смерти британского хоккеиста Адама Джонсона, который погиб в результате серьезной травмы. Во время матча чемпионата Великобритании коньком соперника ему была порезана шея, и, несмотря на все усилия врачей, спасти его не удалось. Этот случай привлек внимание к важности дополнительной защиты для игроков.

Использование защиты в других лигах и на Олимпиаде

Защита для шеи уже является обязательной в Американской хоккейной лиге (АХЛ), а также будет использоваться на Олимпийских играх 2026 года. Введение такого элемента экипировки в НХЛ направлено на повышение безопасности игроков и минимизацию риска травм.

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