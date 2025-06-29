Большой вратарский обмен в НХЛ, Флорида ведет переговоры с двумя лидерами

Getty Images/Global Images Ukraine. Джон Гибсон

1 июля в НХЛ откроется рынок свободных агентов, а клубы стараются до этого времени продлить контракты основных игроков, а также провести обмены.

– Анахайм обменял вратаря Джона Гибсона в Детройт на вратаря Петра Мразека и два раунда драфт.

Гибсон 12 сезонов был кипером Уток, однако с прошлого чемпионата основным вратарем стал Лукас Достал. Детройт этим обменом пытается решить вратарскую проблему.

– Калгари продлил контракт с защитником Кевином Балом. Договор рассчитан на 6 лет и 32 миллиона. В прошлом сезоне игрок набрал 20 очков в 73 матчах.

– Сент-Луис продлил контракт с вратарем Джоэлем Хофером. Кипер получил договор на два сезона и 6,8 миллиона. В прошлом чемпионате Хофер провел 27 матчей и добыл 16 побед.

– Флорида не хочет терять основных игроков защитника Аарона Экблада и форварда Брэда Маршана, которые помогли команде завоевать второй за два сезона Кубок Стэнли.

Генеральный менеджер Пантер Билл Зито подтвердил, что с обоими ведутся переговоры, чтобы успеть подписать контракты до открытия рынка свободных агентов 1 июля.

Ранее клуб успел переподписать на 8 лет форварда Сэма Беннетта, который завоевал Конн Смайт Трофи.

– Вегас обсуждает с Торонто обмен форварда Митча Марнера. Игрок Кленовых 1 июля готов выйти на рынок свободных агентов, а Вегас не против выменять права на игрока и попробовать договориться с ним о контракте.

Марнер считается топовым хоккеистом среди тех, кто может оказаться на рынке свободных агентов. В прошлом сезоне он забросил 27 шайб и сделал 75 ассистов у 81 матче.

НХЛ. Контракт лучшего игрока плей-офф, большой обмен и вопрос локаута

sport.ua