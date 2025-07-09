Немецкий хоккеист подарил экипировку и отдал 12,9 млн долларов бездомным

НХЛ. Леон Драйзайтль экипировал детей в Кельне

Звездный нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль, подписавший в прошлом году восьмилетний контракт на сумму 112 миллионов долларов, нынешним летом активно участвует в благотворительных мероприятиях.

Вернувшись летом в родной Кёльн, где немецкий хоккеист выступал в детстве более шести лет, Драйзайтль пожертвовал 58 комплектов новой хоккейной экипировки для местной молодёжной команды «Юнхайе» на два следующих сезона.

«Приятно вернуться туда, где всё начиналось», – сказал Драйзайтль в пресс-релизе Ассоциации игроков НХЛ (NHLPA). «Я бы не был там, где я сейчас, без поддержки, которую получал в детстве в Кёльне».

Кроме того, в июне 2025 года в знак невероятной щедрости и социальной ответственности Леон Драйзайтль пожертвовал 100% своего недавнего заработка в размере 12,9 миллиона долларов, включая призовые и спонсорские средства, в благотворительную организацию «Приют для бездомных». Целью такой акции является улучшение жилищных условий и доступа к реабилитационным услугам для тысяч людей по всей Канаде.

Комиссар НХЛ Гэри Беттман назвал это решение «самым бескорыстным актом благотворительности, ведомой игроками, который я видел за последние десятилетия».

Пожертвование было сделано после того, как Драйзайтль был удостоен многомиллионной суммы за второе место в голосовании за MVP лиги и заполучил ряд выгодных контрактов вне льда. Вместо того, чтобы присвоить себе награду, 29-летний форвард решил изменить жизнь людей за пределами льда.

Его одноклубник Коннор Макдэвид так отреагировал: «Горжусь – это даже не скажешь. Это лидерство на высшем уровне. Эдмонтону повезло, что у него есть ты, брат».

Сам Драйзайтль не просил особой церемонии по случаю своего мега-пожертвования, заявив лишь: «Дело не в том, чтобы меня чествовали. Дело в том, чтобы делать правильные вещи, пока у меня ещё есть для этого возможность».

В прошедшем сезоне НХЛ Драйзайтль второй раз подряд набрал 106 очков в регулярном чемпионате и впервые завоевал приз Морис Ришар Трофи, вручаемый лучшему снайперу лиги (52 гола). Зарплата Леона в сезоне-2024/25 была самой высокой в НХЛ – 14 миллионов долларов.

sport.ua