В Racing Bulls не угадали со стратегией

Гонщики Racing Bulls рассчитывали на лучший результат в Шанхае, но в команде не угадали со стратегией…

Айзек Хаджар (14-й, 11-й после дисквалификации Шарля Леклера, Льюиса Хэмилтона и Пьера Гасли) : «Я разочарован, сегодня от меня точно ждали очков. Я хорошо стартовал, смог занять выгодную позицию, но не избежал хаоса на первом круге.

Весь уик-энд машина работала хорошо, всю гонку мы поддерживали высокий темп. Я преследовал соперников вплотную на таких же шинах, и доволен своей работой.

Остальное вне моего контроля, но я не могу не думать о том, каким мог быть результат, если бы мы проехали гонку с одним пит-стопом. Мы проанализируем это с командой, прежде чем в Японии вернуться в борьбу».

Юки Цунода (19-й, 16-й после дисквалификации Шарля Леклера, Льюиса Хэмилтона и Пьера Гасли): «Я разочарован, я определенно ждал большего. Нужно понять, почему в воскресенье у нас не было такого темпа, как в субботнем спринте, и более гибко работать со стратегией.

Я понимаю причины, главный урок заключается в том, чтобы предотвратить подобные ситуации в будущем. Повреждение переднего крыла немного расстроило, возможно, попал какой-то мусор – будем разбираться. Важно, что у машины хороший темп, будем сохранять позитивный настрой. Следующая гонка пройдёт в Сузуке, я невероятно на неё заряжен».

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