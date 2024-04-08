Кристиан Хорнер: Я научился не слушать Вольффа

В Сузуке руководитель команды Mercedes Тото Вольфф сказал то, что многим кажется очевидным – Макса Ферстаппена в этом году никто не догонит, но босс Red Bull Racing Кристиан Хорнер не обращает внимания на реплики соперников…

Кристиан Хорнер: «Знаете, за эти годы я научился не слушать Вольффа. Как может быть что-то предрешено, когда впереди ещё двадцать Гран При?

Макс действительно в отличной форме. Знаете, зимой он сменил тренера, сбросил вес. Его машина эффективна в большом диапазоне настроек, у неё большой запас скорости. Прошлогоднее преимущество сохранилось и приумножилось».

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