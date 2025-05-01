Усик признался, чем будем заниматься после завершения карьеры

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBO и WBA Александр Усик (23–0, 14 КО) выйдет на ринг против британского боксера Даниеля Дюбуа (22–2, 21 КО). Бой состоится 19 июля в Лондоне на легендарном стадионе Уэмбли.

После официального анонса будущего поединка, украинский боксер ответил на вопрос, чем он будет заниматься после завершения карьеры:

«Даже когда моя карьера закончится, я всегда буду заниматься боксом и тренироваться. Мне нужно поддерживать свое тело в форме и быть сильными. Вот уже 23 года я работаю только над боксом, больше не занимаюсь футболом, дзюдо или каким-то другим видом спорта», – признался Усик.

Последний раз украинский боксер выходил на ринг против британца Тайсона Фьюри в декабре прошлого года. Соперники провели реванш, в котором сильнее оказался Усик – судьи зафиксировали единогласную победу Александра (UD 12).

sport.ua