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Футбол

Тоттенхэм – Буде-Глимт. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Тоттенхэм – Буде-Глимт. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

    • "Тоттенхэм", "Буде-Глимт", "Манчестер Юнайтед", "Атлетик" – одна из этих команд станет победителем Лиги Европы. В нашем противостоянии встретятся представители Норвегии и столицы Англии и первый матч пройдет именно в Лондоне.

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    • “Шпоры” уже сконцентрировались на Лиге Европы, ведь только с помощью титула можно гарантировать себе еврокубки на следующий сезон. "Глимт" даже переносит поединки в чемпионате (привет УПЛ), чтобы команда могла хорошо подготовиться к ответному матчу.

    Тоттенхэм – Буде-Глимт. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

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    В прямой трансляции эту встречу покажет Megogo Футбол 3 на OTT-платформе MEGOGO.

    Лига Европы

    1/2 финала, первый матч

    1 мая, 22:00. "Тоттенхэм Хотспур Стедиум" (Лондон)

    Главный арбитр: Хосе Мария Санчес (Испания)

    Прямая трансляция: Megogo Футбол 3

    Трансляция матча

    Тоттенхэм – Буде-Глимт. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

    Тоттенхэм – Буде-Глимт. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

    Тоттенхэм – Буде-Глимт. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

    В эфире

    Тоттенхэм – Буде-Глимт. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

    Трансляція матчу Тоттенгем – Буде-Глімт Смотреть трансляцию

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