ЧМ по хоккею. Сборная Украины проведет ключевой матч на турнире

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В среду сборная Украины по хоккею обыграла Румынию на чемпионате мира в Дивизионе 1A и гарантировала себе место во втором по счету дивизионе на следующий год.

Однако у команды Дмитрия Христича остаются шансы на сенсационный выход в элитный дивизион. Украина после трех туров набрала шесть очков и идет на второй позиции.

Лидирует сборная Италии с 7 очками, а по шесть пунктов имеют не только Украина, но и Польша с Великобританией.

В 16:00 начнется матч против Польши, а в 12:30 свою игру начнут Италия и Великобритания. Вечером состоится игра за выживание между Румынией и Японией.

У сборной Украины последние годы непростые матчи с поляками. В прошлом году в олимпийской квалификации удалось обыграть соперника только по буллитам, а перед ЧМ два контрольных поединка завершились победой и поражением в овертаймах.

ЧМ по хоккею. Польша – Украина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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