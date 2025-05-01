Теннисный дайджест от BTU: Швёнтек повторила результат легендарной Граф, Крейчикова возвращается в тур, турнир WTA снова пройдет в Бразилии

Портал “Большой теннис Украины” предлагает утренний дайджест новостей из мира тенниса



🗞 Ига Швёнтек – лишь вторая теннисистка за последние 40 лет, которой удалось победить соперницу из топ-5 на грунте после проигрыша первого сета с «бубликом». Это также удалось сделать Штеффи Граф еще в 1992 году на Ролан Гаррос в матче против Аранчи Санчес Викарио.

🗞 Маттео Арнальди стал пятым итальянским игроком, который дошел до четвертьфинала и на грунтовом, и на хардовом турнире серии АТР 1000. Такое же достижение имеют в своем активе Маттео Берреттини, Лоренцо Музетти, Фабио Фонини и Янник Симмер.

🗞 Барбора Крейчикова, которая из-за травмы спины не сыграла в 2025 году ни одного матча, заявилась на турнир WTA 500 в Страсбурге накануне Ролан Гаррос. Чешская теннисистка также получила wild card на турнир серии WTA 125 Trophée Clarins в Париже, который стартует в середине мая.

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🗞 Марк Лопес поделился впечатлениями от первых турниров в качестве тренера Жасмин Паолини:

«Жасмин – это жизнерадостный человек, который бывает серьезным, когда нужно, но она всегда улыбается. В своей карьере я всегда старался иметь улыбку на лице, тем более на корте, хотя это не всегда легко из-за соревнований. Эта симпатия в сочетании с ее спортивными успехами окончательно убедила меня согласиться стать ее тренером. Сейчас у нас испытательный срок. Я подумал, что если не соглашусь на это предложение, то буду жалеть. Я также с нетерпением ждал возможности поработать с теннисисткой, ведь до этого я имел дело только с парнями. Это новый вызов и новая ответственность — работать с игроком топ-10, чтобы доказать себе, что я действительно хороший тренер».

🗞 В этом году в Бразилию возвращается турнир WTA серии 250. Соревнования пройдут в Сан-Паулу с 6 по 14 сентября на харде. Это будет первый турнир в стране уровня WTA с 2016 года, когда Бразилия принимала соревнования в Рио-де-Жанейро и Флорианаполисе.

🗞 12 июля в одном из старейших теннисных клубов Испании в Уэльве в сотый раз состоится ежегодный выставочный турнир Copa del Rey del Tenis. Это мероприятие состоится на второй неделе Уимблдона. Предварительно анонсированы следующие матчи: Паула Бадоса – Джессика Бузас Манейро и Стефанос Циципас – Алехандро Давидович Фокина.



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