Джессика Пегула – о допинговом деле Швёнтек: “Выглядит так, будто наказания выносятся непоследовательно, хотя объяснение кажется логичным”

Седьмая ракетка мира Джессика Пегула высказалась по поводу допингового дела польской теннисистки Иги Швёнтек.



В конце ноября было объявлено, что вторая ракетка мира Швёнтек сдала положительный тест на запрещённое вещество триметазидин (TMZ) в августе. Пятикратная чемпионка турниров Grand Slam была дисквалифицирована на месяц Международным агентством по честности в теннисе (ITIA), но также было признано отсутствие значительной вины или халатности со стороны спортсменки из-за “загрязнения” законного медикамента.

Срок дисквалификации Иги Швёнтек уже завершился и она готовится вернуться к соревнованиям 27 декабря на турнире United Cup.

Реакция на её дисквалификацию была неоднозначной. Некоторые игроки, предположили, что Швёнтек, как и Янник Синнер получили более мягкие наказания благодаря своему статусу в теннисе. Однако Джессика Пегула высказалась в защиту своей соперницы по Туру и объяснила действия ITIA.

“Не знаю, похоже, они (ITIA) провели расследование, и у неё были свои аргументы. Я считаю, что мы должны верить в то, что они делают свою работу и принимают правильные решения,” — заявила Пегула.

“Для людей со стороны или даже для некоторых игроков это выглядит так, будто наказания выносятся непоследовательно. Я слышала объяснение, почему это так, и оно кажется логичным, но всё равно сложно понять, почему наказания так сильно отличаются.”

Положительный тест Швёнтек был зафиксирован 12 августа, за несколько дней до старта турнира в Цинциннати. О её нарушении ей сообщили 12 сентября, а временная дисквалификация длилась с этой даты до 4 октября, когда она подала апелляцию.

Из-за дисквалификации полька пропустила три крупных турнира: Korea Open, China Open и Wuhan Open, а также лишилась призовых за выступление в Цинциннати. Неспособность защитить титул на China Open и пропуск всей азиатской серии турниров стали ключевыми факторами потери ею первого места в рейтинге WTA, которое перешло к Арине Соболенко.

Пегула считает, что утверждения о том, что Швёнтек не понесла наказания, несправедливы.

“Возникает вопрос: как это работает, если ты не соревнуешься, и кажется, что наказание незначительно. Но она пропустила азиатскую серию турниров, что могло стоить ей шансов на завершение года на первой строчке, а это очень важно для неё,” — отметила Пегула.

“Финансовые потери, влияние на спонсоров и упущенный шанс сохранить первую позицию – всё это тоже её серьёзно задело. Уверена, она не хотела пропускать такие турниры”, – добавила американская теннисистка.



btu.org.ua