Мбаппе стал девятым в истории ЛЧ, забившим юбилейный 50-й гол. Все футболисты, которым покорялось данное достижение

Хорошая компания

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Очередной игровой день в Лиге чемпионов подарил нового юбиляра! Гол, забитый Килианом Мбаппе в ворота "Аталанты" стал для него юбилейным, 50-м в Лиге чемпионов. Француз – девятый футболист в истории турнира, которому покорилась эта гроссмейстерская отметка.

Для этого ему понадобилось без малого 8 лет (свой дебютный гол в ЛЧ Килиан забил в феврале 2017-го во встрече с "Манчестер Сити" в 1/8 финала розыгрыша-2016/17) и 79 матчей. Быстрее Мбаппе до заветной отметки в главном еврокубке добирались только Руд ван Нистелрой (62 поединка), Лионель Месси (66) и Роберт Левандовский (77).

В ближайшее время этот список наверняка пополнит норвежец Эрлинг Холанн ("Зальцбург", "Боруссия" Д, "МанСити") – 46 голов в 44 играх. 24-летний норвежский супербомбардир демонстрирует невиданную прежде среднюю результативность в главном еврокубке — 1,05 гола за матч. Такой скорострельности не было еще ни у кого в истории Лиги чемпионов.

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