Лиам Лоусон: Я проехал три дистанции гонки

Лиам Лоусон проехал максимальную дистанцию на шинных тестах в Абу-Даби – 159 кругов. За рулём второй машины команды RB работал Аюму Иваса в рамках молодёжных тестов.

Аюму Иваса (6-й): «Сегодняшний день получился очень важным с точки зрения полученного опыта, и я многому научился. Я хотел сделать всё возможное для команды и для подготовки к 2025 году.

Я получил хорошие отзывы от команды – они довольны тем, как сегодня всё прошло, и я тоже очень рад. Если говорить о скорости, то я проехал неплохие круги, и доволен своей работой. С каждым кругом я чувствовал себя всё увереннее и действительно привык к машине Формулы 1. Надеюсь, когда в следующий раз я получу возможность сесть за руль, то всё пройдёт ещё лучше».

Лиам Лоусон (13-й): «Хороший день. Мы решили проехать больше всех кругов, и сделали это. Вероятно, это самая большая дистанция, которую я проехал в машине Формулы 1 за один день. В такие дни ты всегда узнаёшь больше, поскольку фактически проезжаешь три дистанции гонки. Учитывая, что я провёл не так много гонок, такие дни, как сегодняшний, полезны.

Не часто удаётся выполнить всю запланированную программу, поэтому сегодня нужно отдать должное команде за отличную организацию работы. Всегда интересно, когда приходится тестировать много вариантов шин, как мы это сделали сегодня. Хорошее завершение сезона перед началом зимнего перерыва».

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