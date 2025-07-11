Берни Экклстоун: Хорнеру многое прощалось

У Берни Экклстоуна есть своё объяснение тех событий, которые сейчас происходят в Red Bull, где Кристиан Хорнер лишился всех постов, которые занимал на протяжении долгих лет.

«Кто ещё добился в Формуле 1 столько, сколько он? – заявил экс-глава менеджмента чемпионата мира в интервью лондонской газете The Telegraph. – И это речь только о результатах. Очень немногие руководители команд разбираются во всём, от инженерных вопросов до того, как надо работать с прессой.

Он руководил компанией так, как считал нужным. На протяжении долгого времени люди были готовы соглашаться: “ОК, принимается, главное, что он справляется с делом”. Но как только начинаются небольшие сложности, эти же самые люди говорят: “Стоп!”

Кристиан выиграл много чемпионатов, он привык побеждать, поэтому вам непросто, когда вы перестаёте выигрывать гонки, тем более зная, что это не только твоя вина».

При этом Экклстоун без колебаний заклеймил своего давнего приятеля и соратника за то, что тот фактически сам себя подставил, когда зимой прошлого года оказался в центре скандала, дав повод выдвинуть против себя обвинения «в неподобающем поведении».

«Что до той истории, в которой он оказался замешан 18 месяцев назад, то он был просто идиотом, – продолжил Берни. – Ему 50 лет, а он решил, что ему всё ещё 20, повёл себя как мальчишка. Когда возникают подобные ситуации, я всегда удивлялся: если девушку так оскорбляют чьи-то подкаты, почему сразу не сказать: “Прекратите!”

Вероятно, было лучше, если бы в руководстве компании Red Bull сказали: “Кристиан, давай спокойно всё обсудим”. Но суть в том, что есть люди, которые считали, что он действовал так, словно это была не команда Red Bull, а команда Кристиана Хорнера. Ему многое прощалось. Но люди готовы закрывать на это глаза, когда вы показываете результаты. Когда вы перестаёте их показывать, люди начинают прозревать. И кто-то может начать думать, что смог бы справиться лучше…

Однозначно, в Red Bull начался разброд, а Кристиан был главой команды. Когда я занимаю пост исполнительного директора какой-то компании, я хочу быть в ответе за всё, хочу всё делать так, как я считаю нужным. А если окажется, что я неправ, меня могут уволить, могут сказать: “Извини, до свидания, ты допустил немало ошибок”.

В общем, в тот момент, когда Кристиан уже не мог делать то, что считает нужным, для него всё осложнилось. Нельзя руководить компанией только наполовину. Я всегда говорю, что обязательно нужен тот, кто включает и выключает свет. Руководство должно быть единоличным.

Насколько мне известно, ему предлагали ограничиться только должностью руководителя команды, передав коммерческие вопросы другому человеку. Но он считал необходимым быть и главой компании.

Пока был жив Дитрих Матешиц, который был настоящим боссом, он бы почувствовал, что в компании начинаются проблемы. Он бы решил в это вмешаться, во всём разобраться и всё разрулить…»

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