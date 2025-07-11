Сделай доброе дело и получи шанс выиграть один из уникальных подарков от Элины Свитолиной!

Стриминговая платформа Setanta Sports вместе с благотворительным фондом Svitolina Foundation продолжают совместную инициативу для поддержки детей, которые живут и тренируются в Украине.
Что нужно сделать:
Задонатить от 200 грн в поддержку Svitolina Foundation; 200 грн – 1 шанс. Больше донатов – больше шансов.
Банка для донатов: https://send.monobank.ua/jar/6n4aG3zoTn
Ты автоматически участвуешь в розыгрыше!
Среди призов:
• Подарки из коллаборации с Bevza (панама и бант)
• Футболка с автографом Элины Свитолиной с Олимпиады
• Худи «Кохать» от Durnev Shop
• 10 годовых и 20 месячных подписок от Setanta Sports
Приз за самый большой донат – полотенце с турнира Wimbledon.
Смотри матчи украинок на платформе setantasports.com или бесплатно на YouTube-канале Setanta Sports.