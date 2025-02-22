Алонсо: В Монако может не хватить и десяти пит-стопов

Идея увеличить число обязательных пит-стопов во время гонки в Монако для увеличения зрелищности, вызвала интерес у журналистов и гонщиков. Фернандо Алонсо считает, что одного дополнительного пит-стопа недостаточно.

Фернандо Алонсо: «Нужно ли в Монако больше пит-стопов, чтобы сделать гонки лучше? Смотря с какой позиции вы стартуете. Если в средней группе, нужно много пит-стопов, если стартуете вторым или третьим, можно попробовать отыграться за два или три, а если последним, не хватит и десяти.

В Монако всё зависит от обстоятельств. Я дважды выиграл эту гонку, и тогда количество пит-стопов меня устраивало».

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