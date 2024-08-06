Нокаута не будет. Обидчик Фьюри назвал победителя реванша Тайсона с Усиком 

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик и Тайсон Фьюри

Известный британский боксер Дэвид Прайс, который побеждал в любительском боксе Тайсона Фьюри, поделился мнением относительно будущего реванша между Александром Усиком и «Цыганским королем».

«Я думаю, если бы Тайсона так тренировал какой-то другой тренер, как это делает его отец Джон, то он бы его уволил. Но это его отец, и Тайсон считает, что плюсы перевешивают минусы. Кто выиграет в реванше? Я думаю, Усик снова победит решением судей», – сказал Прайс.

Ранее Турки Аль-Шейх сообщил о том, что бой-реванш между чемпионом мира в супертяжелом дивизионе по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александром Усиком и экс-чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря 2024 года.

sport.ua