“Ярмоленко – легенда, Дессерс – герой”. Динамо – Рейнджерс. Обзор послематчевой британской прессы

О 40 миллионах, которыми уже грезят в Британии и спасении на последних минутах

fcdynamo.com

После финального свистка в матче между киевским "Динамо" и шотландским "Рейнджерс", который зафиксировал результативную ничью 1:1, украинские болельщики держали в голове одну главную мысль: "Все как всегда, типичное выступление украинской команды в еврокубках". В чем же проблема? Конечно, в пропущенном голе на последних минутах и упущенной победе, которая оставляла киевлянам хорошие шансы на проход дальше в контексте предстоящего выезда на "Хэмпден" в рамках ответного матча.

Это обидно, это печально и это действительно происходило с нашими командами настолько часто, что не вспомнить об этой тенденции после забитого гола от Дессерса, просто невозможно. Но был и гол Ярмоленко, было немало положительных моментов. Впрочем, мы здесь собрались для того, чтобы узнать, как на этот матч реагировали в Британии в целом и Шотландии в частности. Поэтому айда изучать материалы наших британских коллег.

"Дессерс спас ценную ничью для Рейнджерс", — вот такой заголовок выбрал Блэр Мейкли, автор послематчевого отчета на сайте Football Scotland. Он сразу отметил, что поражение шотландского коллектива казалось неизбежным, но нигерийский нападающий был против. В самой статье есть небольшие комплименты в сторону Андрея Ярмоленко, которого там прекрасно помнят из-за выступлений за "Вест Хэм", но отмечают, что пропущенного гола можно было избежать.

"Поражение со счетом 1:0 ни в коем случае не было бы катастрофой, но после того, как Сирил Дессерс сравнял счет на последней минуте компенсированного времени, стало намного легче. Филипп Клеман, наверное, не будет очень злиться на итоговый результат встречи, через неделю ответный матч и после сегодняшнего матча он точно уверен, что все можно будет решить в не совсем родных, но шотландских стенах", — подытожил эту игру журналист Football Scotland. Дело в том, что сейчас родной стадион "Рейнджерс", который называется "Айброкс", закрыт на реконструкцию, которую не успели завершить до старта сезона, поэтому им приходится играть на "Хэмпдене".

Еще одно шотландское издание Daily Record было под впечатлением от матча и напомнило, что на кону стоят большие деньги, которые получают клубы за попадание в основную фазу Лиги Чемпионов, от чего и эмоции во время игры были соответствующими. Автор похвалил киевлян за игру в первом тайме и отметил, насколько удачными были замены от наставника "Рейнджерс" после первой половины и по ходу второго тайма. Кроме того, там отмечается, что шотландцы слишком много позволяли сопернику на левом фланге обороны: "Неудивительно, что именно с того фланга и пришла голевая атака от Динамо, там было слишком много пространства, хотя на противоположном фланге все было максимально надежно".

Также автор отметил легендарного Андрея Ярмоленко: "Ярмоленко, может, и 34 года, но ветеран показал, почему он является легендой киевского Динамо, ведь забил первый гол и создал немало проблем обороне Рейнджерс".

Британское издание Sky Sports также сделало большой акцент на том, насколько это противостояние является важным для "Рейнджерс" в контексте денег. Сам материал был больше о пересказе главных событий в матче и в аналитику там не погружались. Конечно, похвалили Дессерса за гол на последних минутах и раскритиковали Ридвана Йилмаза за грубые ошибки в обороне.

Британский офис издания ВВС назвал свой материал: "Драматический гол на 94-й минуте приносит Рейнджерс важную ничью в матче против Динамо". В самой статье автор отметил неудачный старт от шотландцев в этом сезоне: "На фоне растущих негативных отзывов о старте сезона, команда Клемана едва не проиграла свой первый матч против киевского динамо после гола Ярмоленко. Как и во время ничьей против Хартс в минувшие выходные, Рейнджерс снова растрачивал кучу моментов и слишком много позволял собственным соперникам, но всех и все спас Дессерс".

Как ни странно, но The Sun также сразу начал с того, насколько важно проходить дальше в контексте потенциальных 40 миллионов фунтов, которые получают команды за выход в основной этап Лиги Чемпионов. Да, до него еще далеко и придется пройти не только "Динамо", но это подчеркивают буквально везде. В материале упоминается победа киевлян против "Партизана" со счетом 9:2, из-за которой журналисты воспринимали "Динамо" достаточно серьезно и с уважением. От того они были очень рады, что "Рейнджерс" удалось сравнять счет и перенести решение судьбы этого противостояния в Шотландию. В итоговом проходе своей любимой команды они не сомневаются.

Вот так в Британии отзываются о ничьей между "Динамо" и "Рейнджерс". Этот самый гол на последних минутах они воспринимают скорее как победный, а не тот, который всего лишь принес ничью. Посмотрим, насколько решающим или роковым станет точный удар от Дессерса, все решится через неделю.

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