Магнуссен: В гонках выглядим лучше, чем в квалификациях

В Haas F1 решили не продлевать контракт с Кевином Магнуссеном, и в следующем году в американской команде полностью сменится состав – за неё будут выступать опытный Эстебан Окон и молодой протеже Ferrari Оливер Берман.

Как сложится дальнейшая карьера датчанина, пока не ясно, но подводя итоги первой половины чемпионата, Кевин признал, что результаты Haas в этом сезоне его приятно удивили, особенно на фоне прошлогодних сложностей.

Кевин Магнуссен: «Перед началом сезона мы думали, что наша команда окажется на последнем месте, но это не так, так что, полагаю, это стало приятным сюрпризом.

Как всегда, оглядываясь назад, мы понимаем, что именно можно было сделать лучше, но, наверное, то же самое скажет любой гонщик любой команды. В общем, такое впечатление, что первая половина сезона сложилась неплохо. Надеюсь, так будет и во второй части чемпионата.

Новинки, которые команда представляла по ходу сезона, действительно работали вполне эффективно – впервые в истории Haas мы внедряли новинки, благодаря которым машина сразу прибавляла в скорости! Команда действительно сделала шаг вперёд, поэтому хочется верить, что мы сможем продолжить в том же ключе.

Сейчас Haas на подъёме, хотя нам по-прежнему не хватает стабильности, но по сравнению с прошлым годом мы прибавили и по этой части. Тогда нам удавалось неплохо выступать в квалификациях, но по воскресеньям у нас вообще ничего не получалось.

Думаю, эту ситуацию нам удалось изменить, но можно сказать, что сейчас всё наоборот: часто бывает, что в гонках мы выглядим лучше, чем в квалификациях. Но по воскресеньям мы выступаем намного стабильнее.

Впрочем, соперничество сейчас настолько острое, что достаточно небольшого промаха в квалификации, и вы окажетесь очень далеко от вашей оптимальной стартовой позиции. Думаю, в основном из-за этого наши результаты в этом году тоже не самые стабильные…»

После 14 этапов Haas занимает 7-ю строчку в Кубке конструкторов, на её счету 27 очков. Но в основном их зарабатывает Нико Хюлкенберг, напарник Магнуссена, а Кевин находится на далёком 16-м месте личного зачёта, пока набрав всего пять очков.

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