Эдди Хау рассказал об ожиданиях матча с Вулверхэмптоном

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Главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау поделился ожиданиями матча против "Вулверхэмптона".

Хау назвал соперников опасной командой, но игра в домашних стенах и тренер верит в своих игроков.

"Это опасная игра для нас, потому что "Вулверхэмптон" — хорошая команда, как я уже сказал, поэтому мы никого не недооцениваем в Премьер-лиге. Мы знаем, насколько сложна лига. Чтобы выиграть любую игру, нужно быть сосредоточенным и психологически подготовленным. Я думаю, что это все те испытания, с которыми нам приходится сталкиваться.

Но мы верим в себя, мы дома и нам нравится играть дома, так что у нас тоже много возможностей", – сказал Хау.