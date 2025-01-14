Промоутер Фьюри о решении боксера: Он уверен – его ограбили в бою с Усиком

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Генеральный менеджер промоутерской компании Top Rank Брэд Джейкобс рассказал, почему его клиент Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры.

«Только Тайсон знает причины. Как я это понимаю, он подумал, что его ограбили в поединке с Усиком (во втором – прим). Фьюри нравилось быть чемпионом, а теперь он перестал им быть».

«Вероятно, он не видел пути возвращения титулов. Бокс – жестокий спорт. Он достаточно долго был в боксе и заслужил уйти тогда, когда хочет», – сказал Джейкобс.

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sport.ua