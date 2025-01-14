В Racing Bulls представили нового спонсора

Команда Racing Bulls объявила о подписании контракта с компанией Dynatrace, которая получила статус официального аналитического и технологического партнёра команды.

Программное обеспечение Dynatrace со встроенной технологией искусственного интеллекта поможет инженерам команды в анализе различных данных, например, поведении машины на трассе или работе гонщиков за рулём, для повышения общей эффективности.

Петер Байер, исполнительный директор Racing Bulls: «В Формуле 1 каждая тысячная секунда имеет значение. Сотрудничество с Dynatrace даст нам преимущество благодаря их непревзойдённой компетенции и аналитике.

Их опыт в области искусственного интеллекта и передовые технологии идеально дополняют стремление нашей команды к совершенству и страсти к победам».

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