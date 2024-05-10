Формула Е: Andretti и Porsche продлили контракт

Команда Andretti Формулы E объявила о продлении контракта с немецким автогигантом Porsche. Andretti продолжит использовать силовую установку Porsche 99X как минимум до конца 12-го сезона.

Майкл Андретти, председатель и генеральный директор Andretti Global: «Это захватывающее время для участия в Формуле E, мы уверенно чувствуем себя во многом благодаря партнерству с Porsche.

С первого дня нашей целью были победы в гонках и чемпионатах, и Porsche помогла нам добиться и того, и другого. С нетерпением жду развития этого успеха в эпоху GEN3 Evo».

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