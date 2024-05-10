«Даллас» обыграл «Колорадо» и сравнял счет в серии

Тайлер Сегин, Томас Харли, Джейми Бенн и Джо Павелски празднуют гол в матче «Даллас» — «Колорадо» (5:3) 10 мая. Фото USA Today Sports

«Даллас» обыграл «Колорадо» во втором матче второго раунда плей-офф НХЛ — 5:3. Счет в серии стал равный — 1-1.

Нападающий «Старз» Роопе Хинтц забросил одну шайбу и сделал три голевые передачи. Защитник Миро Хейсканен оформил дубль.

Российский нападающий «Эвеланш» Валерий Ничушкин забросил одну шайбу. Теперь у него 9 голов в этом плей-офф. Голкипер Александр Георгиев отразил 26 из 30 бросков по своим воротам.

Третий матч в серии состоится 12 мая.

НХЛ. Плей-офф. Второй раунд. Второй матч

«Даллас» — «Колорадо» — 5:3 (1:0, 3:0, 1:3)

Голы: Хейсканен — 2 (бол., Хинтц, Робертсон), 14:46 — 1:0. Хинтц — 2 (Лундквист, Марчмент), 21:57 — 2:0. Хейсканен — 3 (бол., Бенн, Хинтц), 35:54 — 3:0. Сегин — 1 (мен., Харли), 38:06 — 4:0. Кивиранта — 1 (Мэнсон, Колтон), 44:06 — 4:1. Духайм — 1 (Кольяно), 48:00 — 4:2. Ничушкин — 9 (Лехконен, Миттельштадт), 56:16 — 4:3. Линделл — 1 (п.в., Хинтц, Танев), 59:39 — 5:3.

Вратари: Эттингер — Георгиев (58:00 — 59:39).

Штраф: 8 — 12.

Броски: 31 (9+15+7) — 31 (9+9+13).

Наши: Дадонов (10.56/3/-1) — Ничушкин (22.47/3/-1), Тренин (9.51/1/0).

10 мая. Даллас. American Airlines Center. 18532 зрителя.

Счет в серии: 1-1.

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