Легенда хэвивейта назвал задачу Усика на бой с Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Бывший абсолютный чемпион мира в хэвивейте Леннокс Льюис высказался о вероятном развитии событий в поединке между чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом дивизионе Александром Усиком и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

«Усик будет делать то, что обычно делает. Он будет хорошо двигаться по рингу, попытается вытащить Тайсона из его панциря. Ему понадобится пара раундов, потому что обоим парням будет нужно некоторое время, чтобы привыкнуть друг к другу. Думаю, чтобы что-то прояснилось, потребуется как минимум четыре раунда.

Кто первым нападет? Может быть, это будет Усик. Кто будет парнем, который будет наносить все удары и передвигаться? Усик будет, потому что ему нужно найти способ противостоять тяжеловесу ростом 6 футов 9 дюймов (примерно 205 см. – прим.). Это первый раз, когда он выступит против тяжеловеса с таким ростом», – заявил Льюис.

Бой Александр Усик – Тайсон Фьюри состоится 18 мая.

Ранее легендарный Леннокс Льюис высказался о трансформации Усика.

sport.ua