Байер все еще неверлузен, позор Астон Виллы, контракт Лунина и новый клуб для Довбика. Главные новости за 9 мая

Самые интересные новости за 9 мая, которые вы могли пропустить

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Лига Европы. "Байер" все еще неверлузен, а "Аталанта" проходит "Марсель"

Вчера состоялись ответные матчи полуфиналов Лиги Европы и этим вечером можно было насладиться сполна. Леверкузенский "Байер" после победы в первом матче над "Ромой" со счетом 2:0 приехал в Рим и даже пропустил два гола, позволив сопернику сравнять счет в противостоянии. Впрочем, свою серию без поражений команда Алонсо прерывать никак не хотела. Уже классические два мяча в концовке встречи свели матч к ничьей и вывели немецкий коллектив в финал. Уже нечему удивляться, с ними это происходит чуть ли не каждую неделю. Впрочем и комплименты Даниэле Де Росси и его команде стоит выразить, они провели неплохой матч, но соперник все же был лучше.

В другом полуфинале "Аталанта" разгромила "Марсель" 3:0 после ничьей в первой игре. Команде из Бергамо удалось остановить Обамеянга и компанию, в очень красивом стиле они разобрались с французами и вышли в исторический для себя финал Лиги Европы. Соперник там непростой, однако это футбол, противостояние этих команд будет очень интересно посмотреть.

Лига Конференций. Позор "Астон Виллы" и Унаи Эмери

"Вилланы" оставались последними представителями АПЛ в еврокубках и после того, как они проиграли домашний матч против "Олимпиакоса" со счетом 4:2, многие болельщики все еще верили в камбэк во втором матче. Но нет. Как и в матче на "Вилла Парк", нападающий греческой команды Айюб Эль Кааби не оставил живого места от своего соперника. Дубль от Кааби и это вторая победа от греков, которые проходят в финал, где их уже ждет "Фиорентина".

"Атлетико" готов выкупить клаусулу Довбика, которая составляет 28 млн евро

Мадридский "Атлетико" продолжает оставаться главным претендентом на украинского форварда "Жироны" Артема Довбика, сообщает испанское издание GOL DIGITAL. Издание сообщает, что если перед переходом в "Жирону" Довбик стоил примерно 15 миллионов евро, то сейчас цена на него выросла фактически вдвое.

В "Жироне" сами не ожидали такого прорыва украинца перед его подписанием, и поэтому его клаусула считается относительно невысокой — 28 млн евро. "Атлетико" готов заплатить летом эту сумму, но перед этим клубу нужно несколько почистить состав, а именно отпустить в другие клубы Мемфиса Депая и Альваро Морату.

Лунин — в шаге от продления контракта с "Реалом"

Вратарь "Реала" и сборной Украины Андрей Лунин находится в шаге от продления контракта с мадридским клубом. Об этом утверждает Николо Скира. Согласно данным инсайдера, новое соглашение украинца будет рассчитано до 2029 года. Действующий договор кипера со "сливочными" истекает летом 2025 года. Ранее СМИ писали, что Лунин может продлить сотрудничество с мадридцами до 2028 года.

Жоржиньо подписал новый контракт с "Арсеналом"

"Арсенал" объявил о подписании нового контракта с итальянским полузащитником Жоржиньо. Договор рассчитан до июня 2025 года. 32-летний футболист присоединился к "канонирам" в январе 2023 года из "Челси" за 35 миллионов евро. В нынешнем сезоне Премьер-Лиги Жоржиньо сыграл 23 матча, в которых отдал 2 ассиста.

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