Даниэль Риккардо привлечён к созданию ситкома

Гонщик команды RB Даниэль Риккардо примет участие в создании комедийного сериала.

Стриминговый сервис Hulu, принадлежащей Disney, запустил в производство ситком Downforce («Прижимная сила»), события которого происходят в Формуле 1. В основе сюжета наследница гоночной династии, которая берет на себя управление семейным бизнесом и руководство командой.

Сценаристами и шоураннерами проекта выступают Алек Берг и Адам Каунти, на счету которых работа над такими комедийными фильмами и сериалами, как «Евротур», «Диктатор», «Сообщество», «Кремниевая долина» и другие.

На роль исполнительного продюсера Берг и Каунти пригласили Даниэля Риккардо. Австралийский гонщик будет выступать в качестве советника и поможет в рекламе сериала среди болельщиков.

Даниэль Риккардо не единственный гонщик, продюсирующий голливудский проект. Льюис Хэмилтон задействован в создании фильма о команде Apx Grand Prix с Брэдом Питтом в главной роли. Бывший руководитель команды Haas Гюнтер Штайнер участвует в работе над ситкомом о спортивном боссе, прототипом которого он сам и является.

Источник