Риддик БОУ – о бое Усик – Холифилд: «Никаких сравнений, он его нокаутирует»

Getty Images/Global Images Ukraine. Риддик Боу

Бывший абсолютный чемпион мира в хевивейте Риддик Боу рассказал, чем бы закончился бой известных супертяжей Александра Усика и Эвандера Холифилда.

«Нет никакого сравнения. Эвандер Холифилд [победил бы]. Эвандер достанет тебя любым приемом, возможно, левым хуком, он нокаутировал бы его. Я был поражен левым хуком, которым Холифилд когда-то отправил меня в нокаут», – сказал Боу.

Ранее бывший чемпион мира в хэвивейте и крузервейте Эвандер Холифилд назвал место украинского боксера Александра Усика в рейтинге лучших супертяжей в истории.

sport.ua