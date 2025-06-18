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Футбол

“Играли на все или ничего”. Тренер Нидерландов U-21 доволен победой над Украиной

"Играли на все или ничего". Тренер Нидерландов U-21 доволен победой над Украиной

    • Главный тренер сборной Нидерландов Майкл Рейзигер U-21 доволен победой своей команды над Украиной (2:0) в третьем раунде группового этапа Евро-2025.

    "Мы искали именно такую игру. Команда атаковала вместе и защищалась вместе с большой энергией, делала дополнительные шаги, которые нам нужны, и забивала голы.

    Это те матчи, которые я люблю. Ты должен играть на все или ничего – ты должен выиграть, ты должен немного рисковать. И они это сделали – они сегодня сыграли очень хорошо", – сказал специалист.

    Добавим, что молодежная сборная Нидерландов сыграет в четвертьфинале Евро против Португалии.

    www.ua-football.com

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