“Играли на все или ничего”. Тренер Нидерландов U-21 доволен победой над Украиной

Главный тренер сборной Нидерландов Майкл Рейзигер U-21 доволен победой своей команды над Украиной (2:0) в третьем раунде группового этапа Евро-2025.

"Мы искали именно такую игру. Команда атаковала вместе и защищалась вместе с большой энергией, делала дополнительные шаги, которые нам нужны, и забивала голы.

Это те матчи, которые я люблю. Ты должен играть на все или ничего – ты должен выиграть, ты должен немного рисковать. И они это сделали – они сегодня сыграли очень хорошо", – сказал специалист.