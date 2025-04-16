«Один точный удар и все закончится». Команда Дюбуа угрожает Усику

Getty Images/Global Images Ukraine. Даниель Дюбуа

Чемпион мира по версиям WBC, WBO и WBA в супертяжелом весе Александр Усик (23–0, 14 КО) планирует провести бой с обладателем титула IBF Даниелем Дюбуа (22–2, 21 КО).

В августе 2023 года украинец нокаутировал британца в девятом раунде, но команда Дюбуа считает поражение несправедливым. В одном из эпизодов Даниель ударил соперника в пах, но сам он утверждает, что это был очевидный нокдаун и уверен, что у него отобрали победу.

Наставник британского боксера Дон Чарльз уверен, что во втором поединке никаких вопросов не будет – Дюбуа досрочно одолеет Усика:

«Я видел вживую тот бой и скандальный эпизод. Усик не встал бы на счет 10. Его нервная система отключилась. Эксперты сказали мне, что у украинца не было шансов при нокдауне. Его тело охватил спазм. Мы все проанализировали, но теперь все осталось в прошлом.

В реванше мы сделаем все, чтобы не было никаких вопросов. Дюбуа нанесет один точный удар и бой закончится. Никаких сомнений. Досрочная победа – это наша цель», – уверен тренер Дюбуа.

«Усик его разберет». Известный тренер уверен, что украинец одолеет Дюбуа

sport.ua