Страсбург. Коллинс обыграла Радукану, Аддад Мая и Наварро встретятся в 1/4 финала

На турнире WTA 500 во Франции завершились матчи второго круга



Страсбург, Франция • 18-24 мая • грунт • $1,064,510

Действующая чемпионка: Мэдисон Кис (США)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Второй круг

Анна Калинская (-) – Джессика Пегула (США, 1/WC) 4:6, 6:4, 6:2

Даниэль Коллинс (США) – Эмма Радукану (Великобритания, WC) 4:6, 6:1, 6:3

Беатрис Аддад Мая (Бразилия, 9) – Эшлин Крюгер (США) 7:6(3), 6:3

Эмма Наварро (США, 2) – Анна Блинкова (-, Q) 6:4, 6:1

Даниэль Коллинс втоой сезон подряд сыграет в 1/4 финала на турнире в Страсбурге. Следующей соперницей американки будет Анна Калинская, которую она дважды победила в 2023 году на хардовом покрытии.

Эмма Наварро взяла реванш у Анны Блинковой за поражение в прошлом году на турнире WTA 125 в Гонконге и сравняла счет в личных встречах (2-2). За выход в полуфинал американка будет бороться с Беатрис Аддад Мая, которой год назад уступила во втором круге турнира в Страсбурге. В этом сезоне Наварро победила бразильянку в Штутгарте.

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Фото: Getty Images.

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