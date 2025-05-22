Швеция – Чехия. Прогноз и анонс на четвертьфинал чемпионата мира по хоккею

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22 мая на чемпионате мира по хоккею свой матч проведут Швеция и Чехия. Встреча начнется в 21:20 по киевскому времени.

Швеция

«Три кунур» вместе с Данией принимают этот чемпионат мира, поэтому имеют дополнительное преимущество. На групповом этапе команда выглядела сильно, но в последнем туре проиграла битву за первое место канадцам, уступив 3:5, в итоге второе место.

Шведы в группе начали с шести побед, причем все в основное время, одолели Словакию – 5:0, Австрию – 4:2, сильную Финляндию – 2:1. А потом команда перестала даже пропускать, разгромили Латвию 6:0, а Францию и Словению разгромили с одинаковым счетом 4:0. Отлично выглядит на этом турнире нападающий Бостон Брюинз Элиас Линдхольм, на его счету 7 закинутых шайб и 4 результативных передачи.

Чехия

У чехов проходил групповой раунд, как и у предстоящих соперников, они начали с шести побед, в первом матче обыграли сильную Швейцарию в овертайме – 5:4. Во втором туре одолели Норвегию – 2:1. Потом команда разыгралась, победы над датчанами – 7:2, венграми – 6:1. Разгромили сборную Казахстана со счетом 8:1. Не было проблем с немцами – 5:0.

В последнем туре действующие чемпионы мира проиграли американцам со счетом 2:5, из-за чего сразу откатились на третью строчку в своей группе. Отлично играет Пастрняк, он лидер по количеству набранных очков на турнире, 6 голов и 8 передач, всего на очко меньше набрал Червенка. Чехи способны защитить титул, но предстоящая битва будет сложной.

Личные встречи

Вспоминать огромную историю очных противостояний этих команд нет смысла, скажу только, что на прошлом чемпионате мира они играли в полуфинале, тогда чехи выиграли со счетом 7:3.

Прогноз

В одной из самых сильных четвертьфинальных пар шведы считаются фаворитами, в основном из-за того, что играют дома.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Швеции – 1,62, ничья – 4,5, победа Чехии – 4,37. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Коэффициент на успех скандинавов падает, с чем я не согласен, ведь чехи действующие чемпионы мира, они будут бороться до последнего. Перспективной считаю ставку на тотал больше 5 голов за 1,98.

Прогноз Sport.ua

Швеция 22.05.2025 –

21:20

Чехия Тотал больше 5

1.98 Сделать ставку

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