И финская пятерка Далласа не помогла. Эдмонтон сравнял счет в серии

Getty Images/Global Images Ukraine. Эдмонтон Ойлерз

В другом матче полуфинала Кубка Стэнли «Эдмонтон Ойлерз» победил на выезде «Даллас Старз» со счетом 3:0 и сравнял счет в серии (1-1).

Коннор МакДэвид и Леон Драйзайтль отметились результативными передачами отметку в 20 набранных очков в нынешнем плей-офф.

Коннор МакДэвид уже 4 года набирает 20+ очков в Кубке Стэнли. Лишь три игрока к нему отличались подобным достижением. При этом в последний раз это случалось почти 30 лет назад.

Леон Драйзайтль записал в свой актив уже третий сезон Кубка Стэнли, в котором он набрал 20 очков. Среди игроков, представляющих не Северную Америку, это один из самых лучших результатов. Лидером здесь является Яки Курри, имеющий 6 таких сезонов плейоф НХЛ.

МакДэвид и Драйзайтль стали лишь четвертой парой хоккеистов, которые в двух сезонах набрали 20+ очков каждый.

Лидеры среди бомбардиров нынешнего Кубка Стэнли:

20 (9+11) – Микко Рантанен («Даллас»)

20 (6+14) – Леон Драйзайтль («Эдмонтон»)

20 (3+17) – Коннор МакДэвид («Эдмонтон»)

Интересным фактом также является то, что Даллас Старз выставил на игру первую пятерку игроков, полностью составленную из финских хоккеистов:

Микаэль Гранлунд

Рупе Хинц

Микко Рантанен

Эсса Линделл

Миро Хейсканен

Подобное было зафиксировано впервые в истории НХЛ (с тех пор как лига начала вести учет таких данных).

sport.ua