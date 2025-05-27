Плей-офф НХЛ. Впервые с 2008 года – Каролина обыграла Флориду в финале

Состоялся четвертый матч финала восточной конференции НХЛ между Флоридой и Каролиной.
Флорида вела в серии 3:0 и уже сегодня могла выйти в финал Кубка Стэнли, однако Ураганы на своем льду победили 3:0 и продлили свой сезон.
20 сейвов сделал вратарь Фредерик Андерсен, а для Каролины эта победа стала первой в финальной серии Востока с 2008 года.
Серия возвращается во Флориду, где Пантеры попробуют поскорее оформить выход в финал Кубка Стэнли. На Западе в серии финала Эдмонтон ведет 2:1.
Плей-офф НХЛ. Финал Востока
Каролина – Флорида 3:0
Шайбы: 30:45 Станковен – 1:0, 57:38 Ахо – 2:0, 58:15 Стаал – 3:0
Вратари: Андерсен – Бобровский
Флорида ведет в серии 1:0