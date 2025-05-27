Плей-офф НХЛ. Впервые с 2008 года – Каролина обыграла Флориду в финале

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Состоялся четвертый матч финала восточной конференции НХЛ между Флоридой и Каролиной.

Флорида вела в серии 3:0 и уже сегодня могла выйти в финал Кубка Стэнли, однако Ураганы на своем льду победили 3:0 и продлили свой сезон.

20 сейвов сделал вратарь Фредерик Андерсен, а для Каролины эта победа стала первой в финальной серии Востока с 2008 года.

Серия возвращается во Флориду, где Пантеры попробуют поскорее оформить выход в финал Кубка Стэнли. На Западе в серии финала Эдмонтон ведет 2:1.

Плей-офф НХЛ. Финал Востока

Каролина – Флорида 3:0

Шайбы: 30:45 Станковен – 1:0, 57:38 Ахо – 2:0, 58:15 Стаал – 3:0

Вратари: Андерсен – Бобровский

Флорида ведет в серии 1:0

sport.ua