Юлия Стародубцева – о волевой победе в первом круге Ролан Гаррос: “Выиграла грязно, но выиграла. Иногда так тоже надо”

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева в интервью изданию “Чемпион” рассказала о своей победе над немкой Тамарой Корпач в первом круге Открытого чемпионата Франции



О волевой победе в первом круге основной сетки

“Матч я начала возможно, не столько скованно, сколько неуверенно. После поражения в финале квалификации я постоянно себя спрашивала: почему я проиграла? И ответа не находила. Уже с тренером разложили матч по полочкам – Бейлек была на ходу. Она же потом и Марту Костюк обыграла. Но внутри я все равно не принимала это поражение. Как это – я стою в топ-100 и проигрываю девушке из конца второй сотни? Этот вопрос буквально выел всю уверенность. Так думать – вообще запрещено.

Было очень сложно переключиться на основную сетку. Я буквально застряла в мысли: я же не выиграла квалификацию – как могу быть достойной основы? Странное мышление, но как от него избавиться? Полностью не удалось. И поэтому я плохо начала. Победа пришла не благодаря игре, а за счет характера. Точно не скиллов. Есть такое понятие – выигрывать противно. Вот и у меня – корявенько, но выиграла.

Мой уровень сегодня был ближе к любительскому. Но я вымучила эту победу. Недавно прочитала книжку Брэда Гилберта Winning Ugly – он был тренером Коко Гофф. И пишет, что сам не имел особых талантов, но непонятно как выигрывал много матчей. Вот и у меня сегодня что-то подобное: выиграла грязно, но выиграла. Иногда так тоже надо”.



О стиле игры своей соперницы Тамары Корпач

“у нее всегда что-то неожиданное. То резко бьет, то вдруг перекидывает сетку. Я знала, что слева она стабильна, поэтому старалась держать мяч под ее форхенд. Но и я была немного зажата – мяч не летел, как хотелось. Это делало игру еще сложнее. Она меняет ритм, а я не могу навязать свой. Поэтому просто сказала себе: терпи. Даже если что-то зайдет – переждем”.

О матче второго круга против Анастасии Потаповой

“Кажется, мы как-то играли, когда мне было 12. Она не имеет чего-то сверхъестественного в стиле игры, но играет очень стабильно и эффективно. Это понятный теннис – не такой хаотичный, как у Корпач”.

Поединок второго круга Открытого чемпионата Франции между Юлией Стародубцевой и Анастасией Потаповой состоится 28 мая. Подписывайтесь на наш канал в Telegram, чтобы не пропустить трансляции поединка.



btu.org.ua