Все решит седьмой матч. Кременчуг драматично сравнял счет в финальной серии

ХК Кременчуг

Состоялся шестой матч финальной серии плей-офф чемпионата Украины по хоккею между Кременчугом и Киев Кэпиталз.

Победу со счетом 3:2 в овертайме одержали хоккеисты Кременчуга, которые сравняли счет в серии – 3:3. При этом Кэпиталз вели в серии 3:1, но проиграли две подряд встречи.

Отметим три очка капитана Кременчуга Виталия Ляльки, который сделал два ассиста, а также оформил решающую шайбу в овертайме.

У гостей дубль оформил Ярослав Панченко, в том числе форвард сравнял счет за полторы минут до конца основного времени.

Судьба чемпионства решится 11 апреля в седьмом поединке на льду киевской команды.

Чемпионат Украины по хоккею. Финал плей-офф

Кременчуг – Киев Кэпиталз 3:2 (в овертайме) (1:0, 1:1, 0:1, 1:0)

Шайбы: 17:24 Целогородцев (Кривошапкин, Лялька) – 1:0, 26:25 Геворкян (Лялька, Середницкий) – 2:0, 32:28 Панченко (Сирченко) – 2:1, 58:20 Панченко (Бердникс, Лесников) – 2:2, в овертайме Лялька – 3:2

Вратари: Захарченко – Бойко

Счет в серии 3:3

sport.ua