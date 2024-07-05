Ф3: Люк Браунинг завоевал поул на домашней трассе

Британский гонщик команды Hitech GP Люк Браунинг показал лучшее время в квалификации Формулы 3 в Сильверстоуне. Лидер чемпионата второй уик-энд подряд завоёвывает поул. Вместе с ним из первого ряда в воскресной гонке стартует Макс Эстерсон.

К началу квалификации над трассой сгустились тучи, но было сухо. Гонщики сразу устремились на трассу, чтобы успеть показать время до возможного дождя.

После двух прогревочных кругов начались быстрые попытки. Первым ориентир установил Кристиан Мэнселл – 1:45.839 с. Его результат на три десятых превзошёл Ноэль Леон – 1:45.475 с. Габриэле Мини, Оливер Гёте, Дино Беганович, Алекс Дюнн и Леонардо Форнароли тоже проехали свои первые быстрые круги быстрее Мэнселла. Лидер чемпионата Люк Браунинг показал только 12-е время.

Некоторые гонщики, в том числе Мини и Мэнселл, после первого быстрого круга вернулись в боксы, тогда как другие, охладив шины, продолжили попытку. Лоренс ван Хёпен смог прибавить и подняться на седьмую строчку, а Эстерсон показал пятое время. Форнароли после ошибки на втором секторе прервал круг и вернулся в боксы.

Через тринадцать минут после начала сессии пошёл дождь. Все оставались на сликах, но трасса уже достаточно намокла для того, и никто не смог улучшить.

За десять минут до конца сессии гонщики выехали на трассу проверить состояние асфальта, но после установочного круга вернулись в боксы.

Дождь прекратился, и за пять минут до конца сессии гонщики вновь вернулись на трассу. Арвид Линдблад показал лучшее время, но Каллум Вуазен проехал круг ещё быстрее. Гонщики сменяли друг друга на первой строчке, и поул в итоге достался Люку Браунингу, который показал время 1:44.992 с.

Макс Эстерсон показал второе время, а Сами Мегетуниф замкнул первую тройку. Никита Бедрин квалифицировался двадцать четвёртым.

Стартовая решётка спринта реверсивная – гонщики, занявшие первые двенадцать мест, стартуют завтра в обратном порядке. Таким образом, с поула в субботу стартует Ноэль Леон. Вместе с ним из первого ряда гонку начнёт Арвид Линдблад.

Пилот Команда Время Разница Круги 1. Л.Браунинг Hitech Pulse-Eight 1'44.992 – 11 2. М.Эстерсон Jenzer Motorsport 1'45.037 0.045 11 3. С.Мегетуниф Trident 1'45.084 0.092 11 4. Л.Форнароли Trident 1'45.265 0.273 09 5. Л.ван Хёпен ART Grand Prix 1'45.286 0.294 12 6. Ч.Вурц Jenzer Motorsport 1'45.312 0.320 12 7. К.Мэнселл ART Grand Prix 1'45.374 0.382 10 8. Н.Цолов ART Grand Prix 1'45.394 0.402 12 9. К.Вуазен Rodin Motorsport 1'45.397 0.405 10 10. М.Загазета Jenzer Motorsport 1'45.405 0.413 11 11. А.Линдблад Prema Racing 1'45.426 0.434 11 12. Н.Леон Van Amersfoort Racing 1'45.475 0.483 08 13. А.Дюнн MP Motorsport 1'45.545 0.553 07 14. Г.Мини Prema Racing 1'45.562 0.570 10 15. О.Гёте Campos Racing 1'45.628 0.636 07 16. Д.Лоук Rodin Motorsport 1'45.779 0.787 10 17. С.Монтойя Campos Racing 1'45.784 0.792 07 18. С.Рамос Trident 1'45.809 0.817 11 19. Д.Беганович Prema Racing 1'45.818 0.826 11 20. К.Штука MP Motorsport 1'46.032 1.040 10 21. Т.Трамниц MP Motorsport 1'46.184 1.192 08 22. М.Боя Campos Racing 1'46.429 1.437 10 23. К.Шилдс Hitech Pulse-Eight 1'46.477 1.485 11 24. Н.Бедрин PHM AIX Racing 1'46.495 1.503 09 25. С.Флёрш Van Amersfoort Racing 1'46.584 1.592 12 26. Т.Смит Van Amersfoort Racing 1'46.619 1.627 11 27. Д.Уортон Hitech Pulse-Eight 1'46.773 1.781 12 28. Т.Интрафувасак PHM AIX Racing 1'46.864 1.872 10 29. Д.Дюфек PHM AIX Racing 1'46.973 1.981 09 30. П.Вишницкий Rodin Motorsport 1'47.811 2.819 10

Источник