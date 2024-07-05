Ф3: Люк Браунинг завоевал поул на домашней трассе

Британский гонщик команды Hitech GP Люк Браунинг показал лучшее время в квалификации Формулы 3 в Сильверстоуне. Лидер чемпионата второй уик-энд подряд завоёвывает поул. Вместе с ним из первого ряда в воскресной гонке стартует Макс Эстерсон.
К началу квалификации над трассой сгустились тучи, но было сухо. Гонщики сразу устремились на трассу, чтобы успеть показать время до возможного дождя.
После двух прогревочных кругов начались быстрые попытки. Первым ориентир установил Кристиан Мэнселл – 1:45.839 с. Его результат на три десятых превзошёл Ноэль Леон – 1:45.475 с. Габриэле Мини, Оливер Гёте, Дино Беганович, Алекс Дюнн и Леонардо Форнароли тоже проехали свои первые быстрые круги быстрее Мэнселла. Лидер чемпионата Люк Браунинг показал только 12-е время.
Некоторые гонщики, в том числе Мини и Мэнселл, после первого быстрого круга вернулись в боксы, тогда как другие, охладив шины, продолжили попытку. Лоренс ван Хёпен смог прибавить и подняться на седьмую строчку, а Эстерсон показал пятое время. Форнароли после ошибки на втором секторе прервал круг и вернулся в боксы.
Через тринадцать минут после начала сессии пошёл дождь. Все оставались на сликах, но трасса уже достаточно намокла для того, и никто не смог улучшить.
За десять минут до конца сессии гонщики выехали на трассу проверить состояние асфальта, но после установочного круга вернулись в боксы.
Дождь прекратился, и за пять минут до конца сессии гонщики вновь вернулись на трассу. Арвид Линдблад показал лучшее время, но Каллум Вуазен проехал круг ещё быстрее. Гонщики сменяли друг друга на первой строчке, и поул в итоге достался Люку Браунингу, который показал время 1:44.992 с.
Макс Эстерсон показал второе время, а Сами Мегетуниф замкнул первую тройку. Никита Бедрин квалифицировался двадцать четвёртым.
Стартовая решётка спринта реверсивная – гонщики, занявшие первые двенадцать мест, стартуют завтра в обратном порядке. Таким образом, с поула в субботу стартует Ноэль Леон. Вместе с ним из первого ряда гонку начнёт Арвид Линдблад.
|Пилот
|Команда
|Время
|Разница
|Круги
|1. Л.Браунинг
|Hitech Pulse-Eight
|1'44.992
|–
|11
|2. М.Эстерсон
|Jenzer Motorsport
|1'45.037
|0.045
|11
|3. С.Мегетуниф
|Trident
|1'45.084
|0.092
|11
|4. Л.Форнароли
|Trident
|1'45.265
|0.273
|09
|5. Л.ван Хёпен
|ART Grand Prix
|1'45.286
|0.294
|12
|6. Ч.Вурц
|Jenzer Motorsport
|1'45.312
|0.320
|12
|7. К.Мэнселл
|ART Grand Prix
|1'45.374
|0.382
|10
|8. Н.Цолов
|ART Grand Prix
|1'45.394
|0.402
|12
|9. К.Вуазен
|Rodin Motorsport
|1'45.397
|0.405
|10
|10. М.Загазета
|Jenzer Motorsport
|1'45.405
|0.413
|11
|11. А.Линдблад
|Prema Racing
|1'45.426
|0.434
|11
|12. Н.Леон
|Van Amersfoort Racing
|1'45.475
|0.483
|08
|13. А.Дюнн
|MP Motorsport
|1'45.545
|0.553
|07
|14. Г.Мини
|Prema Racing
|1'45.562
|0.570
|10
|15. О.Гёте
|Campos Racing
|1'45.628
|0.636
|07
|16. Д.Лоук
|Rodin Motorsport
|1'45.779
|0.787
|10
|17. С.Монтойя
|Campos Racing
|1'45.784
|0.792
|07
|18. С.Рамос
|Trident
|1'45.809
|0.817
|11
|19. Д.Беганович
|Prema Racing
|1'45.818
|0.826
|11
|20. К.Штука
|MP Motorsport
|1'46.032
|1.040
|10
|21. Т.Трамниц
|MP Motorsport
|1'46.184
|1.192
|08
|22. М.Боя
|Campos Racing
|1'46.429
|1.437
|10
|23. К.Шилдс
|Hitech Pulse-Eight
|1'46.477
|1.485
|11
|24. Н.Бедрин
|PHM AIX Racing
|1'46.495
|1.503
|09
|25. С.Флёрш
|Van Amersfoort Racing
|1'46.584
|1.592
|12
|26. Т.Смит
|Van Amersfoort Racing
|1'46.619
|1.627
|11
|27. Д.Уортон
|Hitech Pulse-Eight
|1'46.773
|1.781
|12
|28. Т.Интрафувасак
|PHM AIX Racing
|1'46.864
|1.872
|10
|29. Д.Дюфек
|PHM AIX Racing
|1'46.973
|1.981
|09
|30. П.Вишницкий
|Rodin Motorsport
|1'47.811
|2.819
|10