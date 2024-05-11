Пьер Гасли представил шлем, посвящённый Айртону Сенне

Не так давно Пьеру Гасли довелось пилотировать Toleman TG183 – первую машину Айртона Сенны, на которой будущий трёхкратный чемпион мира дебютировал в Формуле 1 – его первой гонкой стал Гран При Бразилии 1984 года.

Уникальному опыту, полученному гонщиком Alpine 40 лет спустя, будет посвящён отдельный сюжет, который телеканал Sky Sports покажет в дни Гран При Эмилии-Романьи. Но также Пьер представил особую версию шлема, в котором будет выступать в следующий уик-энд в Имоле – одного взгляда достаточно, чтобы понять, что шлем посвящён памяти великого бразильца.

«В Имоле я собираюсь почтить память одного из лучших гонщиков Формулы 1 всех времён, одному из моих кумиров, – прокомментировал Гасли. – Особое оформление моего шлема посвящено наследию Айртона. Его пример вдохновлял меня с первых дней, когда я только начинал заниматься картингом, а пару дней назад мне представился шанс и особая привилегия – в Сильверстоуне я сел за руль его самой первой машины Формулы 1.

Это был невероятный опыт, я испытал непередаваемые ощущения, когда пилотировал его машину, а на мне был этот особенный шлем. Я получил представление о том, что испытывали гонщики тех лет – и это чувство, и этот день я никогда не забуду. Спасибо всем, кто сделал это возможным.

Кроме того, после гонки в Имоле шлем будет продан на аукционе, а вырученные средства будут перечислены Институту Айртона Сенны и пойдут на поддержку программ образования бразильских детей».

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